Конфликт-это плохо, потому что ................. Конфликт-это хорошо, потому что..................
География
Конфликт-это плохо, потому что ................. Конфликт-это хорошо, потому что..................
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конфликт - это хорошо потому что... -в ходе конфликта люди могут лучше узнать себя и друг друга, конфликт стимулирует взаимопонимание; - конфликт способствует сплочению групп и коллективов; - конфликт повышает активность людей; - конфликт стимулирует развитие личности, повышение чувства ответственности, осознание своей значимости. Конфликт - это плохо потому что... - эмоциональные и материальные затраты на участие в конфликте; - представление о побежденных оппонентах, как о врагах; - ухудшение социально-психологического климата в коллективе; - чрезмерное увлечение процессом конфликтного взаимодействия в ущерб работе; - уменьшение степени сотрудничества между частью сотрудников после завершения конфликта; - сложное восстановление деловых отношений.
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