Определите время падения монетки, если ее выронили из рук на высоте 80 см над землей(g=10м/с2) Помогите!?
Физика
Определите время падения монетки, если ее выронили из рук на высоте 80 см над землей(g=10м/с2) Помогите!?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по формуле [latex]t^2=\frac{2s}{a}; t^2=\frac{1.6}{10}[/latex] t=0.4c
Гость:
h=80 см=0,8 м g=10 м/с² t=? t=√(2h/g) t=√(2*0,8/10) t=√0,16 t=0,4 с
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