Определите время падения монетки, если ее выронили из рук на высоте 80 см над землей(g=10м/с2) Помогите!?

Физика

Определите время падения монетки, если ее выронили из рук на высоте 80 см над землей(g=10м/с2) Помогите!?

Автор: Гость