В параллелограмме ABCD найдите а)стороны,если BC на 8 см больше стороны AB,а периметр равен 64 см б)углы,если угла=38 градусов

Гость: Гость:

а) Обозначим сторону AB за Х. Тогда сторона ВС равна Х + 8 . Получаем уравнение Х + Х + 8 + Х + Х + 8 = 4 * Х + 16 = 64 , откуда Х = (64 - 16) / 4 = 12 см. Итак, в прямоугольнике 2 стороны по 12 см и 2 стороны по 20 см. б) В параллелограмме противоположные углы равны, а сумма смежных равна 180 градусов, поэтому в параллелограмме углы А и С по 38 градусов, а углы B и D по 180 - 38 = 142 градуса.