звуко буквенный разбор слова КОВЁР
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звуко буквенный разбор слова КОВЁР
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ковер - 2 слога к [ к ] согл тверд глух о [ а ] гласн безуд в [в' ] согл мягк звонк е [о ] гл ударный р [р ] согл тверд звонк ----- 5 б., 5 зв.
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