звуко буквенный разбор слова КОВЁР

Русский язык
звуко буквенный разбор слова КОВЁР
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ковер - 2 слога к [ к ] согл тверд глух о [ а ] гласн безуд в [в'  ] согл мягк звонк е [о  ] гл ударный р [р  ] согл тверд звонк ----- 5 б., 5 зв.  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
мотоциклист едет из города в село , расстояние дор которого 120 км.сколько километров ему осталось проехать,если он уже проехал a км? составьте выр...
Ответить
Геометрия
В параллелограмме ABCD найдите а)стороны,если BC на 8 см больше стороны AB,а периметр равен 64 см б)углы,если угла=38 градусов
Ответить
География
Конфликт-это плохо, потому что ................. Конфликт-это хорошо, потому что..................
Ответить
Физика
Определите время падения монетки, если ее выронили из рук на высоте 80 см над землей(g=10м/с2) Помогите!?
Ответить
Музыка
скласти план до оповідання "Наше відкриття"
Ответить