сочинение на тему тарас бульба и его сыновья

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Повість Миколи Гоголя "Тарас Бульба" побачила світ у збірці "Миргород" 1835 року. У цьому творі письменник звернувся до славетного минулого рідного краю--часів козачинни, оспівав героїку Запорозької Січі. Микола Гоголь змалював Запорозьку Січ передусім з художньої точки зору. У повісті більше вмислу, ніж реальних історичних осіб і подій. Найяскравіший серед образів повісті--запорозький козак Тарас Бульба. Автор поступово, упродовж усього твору розкриває перед нами нові грані характеру героя. Спочатку ознайомлюється із приватним життям Бульби:суворий батько і чоловік, гостиний господар, має гострий розум, любить пожартувати Доля посилає Тарасові неймовірні випробування: його син Андрій--зрадник. І Бульба вбиває сина.