звуковые схемы к словам Яша Мая моют коньки

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звуковые схемы к словам Яша Мая моют коньки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Яша Я-(й')-глас звон мягк    (а-ударение)- глас удар ш-(ш)-согл глух парн твёрд а-(а)-глас безуд 3 б  4 зв  2) Мая М-(м)-согл звон твёрд непарн а-(а-ударение)-глас удар я-(й')-глас звон мягк    (а)-глас безуд 3 б  4 зв  3) моют м-(м)- согл звон твёрд непарн о-(о-ударение)-глас удар ю-(й')-согл непар звон твёрд    (у)- глас безудар   т-(т)-согл глух парн твёрд  4 б  5 зв  4) коньки к-(к)- сог глух твёрд парн о-(а)-глас безуд н-(н')-согл мягк звон непар ь- к-(к')-согл мягк парн звон и-(и-ударение)-звон ударн 6 б  5 зв 
Гость:
Звуковые схемы - это так:   Яша [ й'аша ] Мая  [ май'а ] моют  [мой'ут  ] коньки  [кан'к'и  ]   А фонетический разбор - это другая история.
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