довести що число представлене виразом 11 (степінь 6) + 14 (степінь 6 ) - 13 (степінь 3. ) кратне 10.

Гость: Гость:

число 11^6 (11 в шостому степені) закінчуэться тією ж цифрою що і число 1^6=1, тобто 1 число 14^6 закінчується тією ж цифрою, що і число 4^6, 4*4*4*4*4*4=..6*..6*...6=...6 тобто його остання цифра 6 число 13^3 закінчується тією ж цифрою що і число 3^3=27, тобто цифрою 7. а значить число 11 (степінь 6) + 14 (степінь 6 ) - 13 (степінь 3. ) закінчується тією ж цифрою, що і число 1+6-7=0, тобто цифрою 0. Доведено