По шоссе идут 2автомашины с одной и тойже скоростью,если первая увеличит скорость на 10км./ч,а вторая уменьшит на 10км./ч то первая за 2ч пройдет столько же,сколько вторая за 3ч.С какой скоростью идут машины

Алгебра

По шоссе идут 2автомашины с одной и тойже скоростью,если первая увеличит скорость на 10км./ч,а вторая уменьшит на 10км./ч то первая за 2ч пройдет столько же,сколько вторая за 3ч.С какой скоростью идут машины

Автор: Гость