По шоссе идут 2автомашины с одной и тойже скоростью,если первая увеличит скорость на 10км./ч,а вторая уменьшит на 10км./ч то первая за 2ч пройдет столько же,сколько вторая за 3ч.С какой скоростью идут машины
Алгебра
По шоссе идут 2автомашины с одной и тойже скоростью,если первая увеличит скорость на 10км./ч,а вторая уменьшит на 10км./ч то первая за 2ч пройдет столько же,сколько вторая за 3ч.С какой скоростью идут машины
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х км/ч скорости автомобилей 2(х + 10) км проедет автомобиль за 2 ч если увеличит скорость на 10 км/ч 3(х - 10) км проедет автомобиль за 3 ч если уменьшит скорость на 10 км/ч Составим уравнение: 2(х+10) = 3(х-10) 2х + 20 = 3х - 30 х = 50 Ответ. 50 км/ч скорости автомобилей
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