Сколькими способами можно переставить цифры в числе 9874?
Математика
Сколькими способами можно переставить цифры в числе 9874?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для первой цифры есть 4 варианта места, для второй - 3 варианта, а для третьей - 2 варианта, поэтому количество способов 4 * 3 * 2 = 24
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