начальная скорость 0, ускорение равно 0.6м/с в квадрате,путь равен 30м. найти время
История
начальная скорость 0, ускорение равно 0.6м/с в квадрате,путь равен 30м. найти время
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]S=\frac{at^2}{2}[/latex] [latex]t=\sqrt{\frac{2S}{a} [/latex] t=10c
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
За лето в 3х лагерях отдохнуло 890детей. В !ом лагере отдохнуло 385детей, во 2ом на 90 детей меьше,чем в 1ом. Сколько детей отдохнуло в 3ем лагере?
Математика
В двух коробках 48 кг слив , причём в одной из них в 5 раз больше слив , чем в другой. Сколько слив в каждой коробке ?
Математика
В двух коробках 48 кг слив , причём в одной из них в 5 раз больше слив , чем в другой. Сколько слив в каждой коробке ?