на изготовление 20 аппликаций требуется столько же цветной бумаги, сколько требуется для изготовления 60 китайских фонариков. Сколько аппликаций можно сделать вместо 27 фонариков.

Математика
на изготовление 20 аппликаций требуется столько же цветной бумаги, сколько требуется для изготовления 60 китайских фонариков. Сколько аппликаций можно сделать вместо 27 фонариков.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60ф.-20а. 27ф.-?а I способ: [latex]a=\frac{27\cdot20}{60}=\frac{27}{3}=9[/latex] II способ: 60:20=3(ф.)-можно сделать вместо 1апликации 27:3=9(а.) Ответ: 9 апликаций можно сделать вместо 27 фонариков.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
начальная скорость 0, ускорение равно 0.6м/с в квадрате,путь равен 30м. найти время
Ответить
Математика
Сколькими способами можно переставить цифры в числе 9874?
Ответить
Математика
За лето в 3х лагерях отдохнуло 890детей. В !ом лагере отдохнуло 385детей, во 2ом на 90 детей меьше,чем в 1ом. Сколько детей отдохнуло в 3ем лагере?
Ответить
Математика
В двух коробках 48 кг слив , причём в одной из них в 5 раз больше слив , чем в другой. Сколько слив в каждой коробке ?
Ответить
Математика
В двух коробках 48 кг слив , причём в одной из них в 5 раз больше слив , чем в другой. Сколько слив в каждой коробке ?
Ответить