на изготовление 20 аппликаций требуется столько же цветной бумаги, сколько требуется для изготовления 60 китайских фонариков. Сколько аппликаций можно сделать вместо 27 фонариков.
Математика
на изготовление 20 аппликаций требуется столько же цветной бумаги, сколько требуется для изготовления 60 китайских фонариков. Сколько аппликаций можно сделать вместо 27 фонариков.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60ф.-20а. 27ф.-?а I способ: [latex]a=\frac{27\cdot20}{60}=\frac{27}{3}=9[/latex] II способ: 60:20=3(ф.)-можно сделать вместо 1апликации 27:3=9(а.) Ответ: 9 апликаций можно сделать вместо 27 фонариков.
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