на изготовление 20 аппликаций требуется столько же цветной бумаги, сколько требуется для изготовления 60 китайских фонариков. Сколько аппликаций можно сделать вместо 27 фонариков.

Математика

на изготовление 20 аппликаций требуется столько же цветной бумаги, сколько требуется для изготовления 60 китайских фонариков. Сколько аппликаций можно сделать вместо 27 фонариков.

Автор: Гость