1. вдвузначном числе переставили цифры и полученное число сложили с исходным. получили квадрат натурального числа. какого? 2.малыш может съесть банку варенья за 6минут,а Карлсон в 2 раза быстрее. за какое время они съедят это в...

Алгебра
1. вдвузначном числе переставили цифры и полученное число сложили с исходным. получили квадрат натурального числа. какого? 2.малыш может съесть банку варенья за 6минут,а Карлсон в 2 раза быстрее. за какое время они съедят это варенье вместе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Если исходное число записывается в виде  AB = 10 * A + B, то число, записанное теми же цифрами в обратном порядке  ВА = 10 * В + А. Тогда АВ + ВА = 10 * А + В + 10 * В + А = 11 * (А + В). Таким образом, полученное число будет полным квадратом, если А + В = 11 и будет равно  11² = 121 2) За минуту малыш съедает 1/6 банки. а Карлсон вдвое больше, то есть 2/6 = 1/3. Тогда вдвоем за минуту они съедят  1/6 + 1/3 = 1/2 банки. то есть целую банку они съедят за 2 минуты.
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