Написать слова в два столбика.В один столбик выпишите слова,в которых буква Ю обозначает мяхкость согласного,в другой-все остальные слова. Юра,клюшка,блюдо,Катюша,брюки,рюкзак,южный,юбка,клюква, терплю. Подчеркни букву Ю, обозн...

Русский язык
Написать слова в два столбика.В один столбик выпишите слова,в которых буква Ю обозначает мяхкость согласного,в другой-все остальные слова. Юра,клюшка,блюдо,Катюша,брюки,рюкзак,южный,юбка,клюква, терплю. Подчеркни букву Ю, обозначающую два звука.Где стоит эта буква?Какие звуки она обозначает?.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 столбик: клюшка, блюдо, Катюша, брюки, рюкзак, клюква, терплю. 2 столбик: Юра, южный, юбка. буква ю обозначает два звука в словах: Юра - Й у р а, южный - й у ж н ы й, юбка - й у б к а.
Гость:
клюшка         Юра блюдо           южный Катюша         юбка брюки рюкзак клюква терплю  
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