Написать слова в два столбика.В один столбик выпишите слова,в которых буква Ю обозначает мяхкость согласного,в другой-все остальные слова. Юра,клюшка,блюдо,Катюша,брюки,рюкзак,южный,юбка,клюква, терплю. Подчеркни букву Ю, обозн...

Гость: Гость:

1 столбик: клюшка, блюдо, Катюша, брюки, рюкзак, клюква, терплю. 2 столбик: Юра, южный, юбка. буква ю обозначает два звука в словах: Юра - Й у р а, южный - й у ж н ы й, юбка - й у б к а.