Точка А лежит в плоскости(альфа) паралельной прямой(альфа)Через точку А проведенна прямая b, паралельная(альфе) Докажите что прямая b лежит в плоскости (альфа)
Геометрия
Точка А лежит в плоскости(альфа) паралельной прямой(альфа)Через точку А проведенна прямая b, паралельная(альфе) Докажите что прямая b лежит в плоскости (альфа)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прямая b лежит в плоскости альфа потому,что она пересекает точку, которая лежит в данной плоскости.
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