Точка А лежит в плоскости(альфа) паралельной прямой(альфа)Через точку А проведенна прямая b, паралельная(альфе) Докажите что прямая b лежит в плоскости (альфа)

Геометрия

Точка А лежит в плоскости(альфа) паралельной прямой(альфа)Через точку А проведенна прямая b, паралельная(альфе) Докажите что прямая b лежит в плоскости (альфа)

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