Синтаксичний розбір речення:Дорога ліворуч була наглухо закрита лісовими завалами.
Қазақ тiлi
Синтаксичний розбір речення:Дорога ліворуч була наглухо закрита лісовими завалами.
Ответ(ы) на вопрос:
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Дорога-підмет виражений іменником Ліворуч - обставина вираж. прислівником Була - Присудок вираж. дієсловом Наглухо - обставина вираж. прислівником Закрита-означення вираж.дієприкм. лісовими - означення вираж.прикметником Завалами - додаток вираж. іменником Речення прост;розп;пош;двоскл:неускл. Підмет-одна пряма лінія. Присудок-2 лінії Означення-хвиляста Додаток-риска-риска. Обставина-риска-крапка
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