Синтаксичний розбір речення:Дорога ліворуч була наглухо закрита лісовими завалами.

Қазақ тiлi
Синтаксичний розбір речення:Дорога ліворуч була наглухо закрита лісовими завалами.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дорога-підмет виражений іменником Ліворуч - обставина вираж. прислівником Була  - Присудок вираж. дієсловом     Наглухо - обставина вираж. прислівником       Закрита-означення  вираж.дієприкм.                                                                     лісовими - означення вираж.прикметником                                                                                                    Завалами - додаток вираж. іменником Речення прост;розп;пош;двоскл:неускл. Підмет-одна пряма лінія. Присудок-2 лінії Означення-хвиляста Додаток-риска-риска. Обставина-риска-крапка    
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