в четырёхугольнике abcd стороны bc и da параллельны Через серидину м стороны Ab проведена прямая,параллельна bc и ad Ьиссектриса угла Abc пересекает эту прямую в точке о Докажите что Ao биссектриса угла BAD

Геометрия

в четырёхугольнике abcd стороны bc и da параллельны Через серидину м стороны Ab проведена прямая,параллельна bc и ad Ьиссектриса угла Abc пересекает эту прямую в точке о Докажите что Ao биссектриса угла BAD

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