в четырёхугольнике abcd стороны bc и da параллельны Через серидину м стороны Ab проведена прямая,параллельна bc и ad Ьиссектриса угла Abc пересекает эту прямую в точке о Докажите что Ao биссектриса угла BAD

Геометрия
в четырёхугольнике abcd стороны bc и da параллельны Через серидину м стороны Ab проведена прямая,параллельна bc и ad Ьиссектриса угла Abc пересекает эту прямую в точке о Докажите что Ao биссектриса угла BAD
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть биссектриса угла ВАD пересекает сторону ВС в точке Р.   Угол СВТ = углу АТВ (как накрест лежащие при АВ//СD и секущей ВТ) Угол СВТ = углу АВТ (ВТ - бисектриса угла АВС)   => угол АТВ = углу АВТ  -  углы при основании треугольника АВТ  => треугольник АВТ - равнобедренный, т.е. АВ=АТ   ВО=ОТ (по теореме Фалеса: МО//АТ, АМ=ВМ), т.е. АО - медиана равнобедренного треугольника АВТ, значит АО - биссектриса угла ВАD
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