Площа основи конуса S велика, площа його поверхні 3S. Під яким кутом нахилина твірна до площіни основи?

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Площа бічної поверхні конуса Sб = So / cos a . де а - кут нахилу твірної до площини основи. У даному випадку Sо = S , Sб = 3 * S - S = 2 * S , тому cos a = S / (2 * S) = 1/2 , звідки а = 60 градусів.