скласти 10 речень зі слів: хвастуни,форпосний,кількісний,гончар,щасливий, контрасний, зловісний, совісний, цілісний, безвісеий, блиснути, умисний, кістлявий, запясний, міський, шітнадцять, агенство, благовісний закарпатський, ш...

Гость: Гость:

Хвастуни завжди мають все краще, аніж оточуючі. Хтось викинув сміття на узбіччя, але якась совісна людина прибрала його. Міський транспорт почав розвиватися на почаку 20 століття. На сцені колектив танцював Закарпатський танець. Мама завжди називає мене рзними пестливими словами. Мені шістнадцятий минало... Біля зупинки стояв кістлявий парубок і смалив цигарку. Агентство запропонувало непоганий відпочинок у Єгипті. Зловісні звуки перервали сон Івана Івановича. У кожному фільмі для головного героя повинна блиснути надія - і тоді він переможе зло!