1. По проводнику, к концам которого приложено напряжение 12В, за 2 мин прошёл заряд 12Кл. Найдите сопративление проводника. 2. При прохождении заряда 20 Кл по проводнику сопративлением 0.5 Ом электрический ток совершил работу ...
Физика
1. По проводнику, к концам которого приложено напряжение 12В, за 2 мин прошёл заряд 12Кл. Найдите сопративление проводника. 2. При прохождении заряда 20 Кл по проводнику сопративлением 0.5 Ом электрический ток совершил работу 100 Дж. Сколько времени шёл ток в проводнике (считайте ток постоянным)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Решение: U=12В I = q/t = 0,1A t=2мин=120c I = U/R => R = U/I = 120Ом q=12Кл R - ? Дано: Решение: q=20Кл U = A/q = 5В R=0,5Ом I = U/R=10A A=100Дж I = q/t => t = q/I = 2c t - ?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Площа основи конуса S велика, площа його поверхні 3S. Під яким кутом нахилина твірна до площіни основи?
Химия
Сколько грамм железа можно получить из 5 кг руды, содержащей 60% Fe2O3. Потери железа в производстве 20%
Химия
Образец латуни (сплава цинка и меди) массой 10г. поместили в раствор HCl В результате образовался газ объемом 1,16 дм3.Вычислите массу меди в сплав...
Английский язык
подставить место пропусков: a / an 1. ... garbage is not only ugly, bute dangerous because it causes ... air pollution. 2. Cars are ... important p...