1. По проводнику, к концам которого приложено напряжение 12В, за 2 мин прошёл заряд 12Кл. Найдите сопративление проводника. 2. При прохождении заряда 20 Кл по проводнику сопративлением 0.5 Ом электрический ток совершил работу ...

Физика

1. По проводнику, к концам которого приложено напряжение 12В, за 2 мин прошёл заряд 12Кл. Найдите сопративление проводника. 2. При прохождении заряда 20 Кл по проводнику сопративлением 0.5 Ом электрический ток совершил работу 100 Дж. Сколько времени шёл ток в проводнике (считайте ток постоянным)?

Автор: Гость