В каком словосочетании причастие не имеет при себе зависимого слова? 1) дремлющий на скамейке 2) спокойно дремлющий 3) дремлющий старик 4) тихо дремлющий
Русский язык
В каком словосочетании причастие не имеет при себе зависимого слова? 1) дремлющий на скамейке 2) спокойно дремлющий 3) дремлющий старик 4) тихо дремлющий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3) дремлющий старик В данном словосочетании - наоборот: зависимым является причастие (старик каокй? дремлющий)
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