В каком словосочетании причастие не имеет при себе зависимого слова? 1) дремлющий на скамейке 2) спокойно дремлющий 3) дремлющий старик 4) тихо дремлющий

Русский язык

В каком словосочетании причастие не имеет при себе зависимого слова? 1) дремлющий на скамейке 2) спокойно дремлющий 3) дремлющий старик 4) тихо дремлющий

Автор: Гость