скільки важить риба якщо хвіст 150г, голова 150+половина тулуба, тулуб - голова+хвіст
Алгебра
скільки важить риба якщо хвіст 150г, голова 150+половина тулуба, тулуб - голова+хвіст
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нехай риба важить Х. Тоді голова важить 150 + Х/2. отримуємо рівняння 150 + 150 + Х/2 = X X/2 = 300 X = 600 г.
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