на собрании рабочих цеха присутствовало 69 человек, что составляет 92% всех рабочих. Сколько рабочих отсутствовало на собрании?

Математика
на собрании рабочих цеха присутствовало 69 человек, что составляет 92% всех рабочих. Сколько рабочих отсутствовало на собрании?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составим пропорцию: 69 - 92% х   - 8% х = 69 * 8 : 92 = 6 Ответ. 6 человек отсутствовало на собрании.
Гость:
Общее количество рабочих  69 * 100 / 92 = 75 ,  поэтому на собрании отсутствовали  75 - 69 = 6 человек.
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