на собрании рабочих цеха присутствовало 69 человек, что составляет 92% всех рабочих. Сколько рабочих отсутствовало на собрании?

Математика

на собрании рабочих цеха присутствовало 69 человек, что составляет 92% всех рабочих. Сколько рабочих отсутствовало на собрании?

Автор: Гость