По проводнику сопративлением 100 Ом за 5 мин прошёл заряд 60 Кл. Найдите напряжение, приложенное к проводнику (считайте ток постоянным).

Физика

По проводнику сопративлением 100 Ом за 5 мин прошёл заряд 60 Кл. Найдите напряжение, приложенное к проводнику (считайте ток постоянным).

Автор: Гость