По проводнику сопративлением 100 Ом за 5 мин прошёл заряд 60 Кл. Найдите напряжение, приложенное к проводнику (считайте ток постоянным).
Физика
По проводнику сопративлением 100 Ом за 5 мин прошёл заряд 60 Кл. Найдите напряжение, приложенное к проводнику (считайте ток постоянным).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Решение: R=100Ом I = q/t = 0,2А t=5мин=300с I = U/R => U = IR=20В q=60Кл U - ?
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