Сделай схематический чертёж по задаче и реши её. Расстояние между двумя городами 420 км. Поезду на пути из одного пункта в другой осталось пройти 180 км. На сколько километров больше поезд прошёл, чем ему осталось пройти?

Математика

Сделай схематический чертёж по задаче и реши её. Расстояние между двумя городами 420 км. Поезду на пути из одного пункта в другой осталось пройти 180 км. На сколько километров больше поезд прошёл, чем ему осталось пройти?

Автор: Гость