Сделай схематический чертёж по задаче и реши её. Расстояние между двумя городами 420 км. Поезду на пути из одного пункта в другой осталось пройти 180 км. На сколько километров больше поезд прошёл, чем ему осталось пройти?
Математика
Сделай схематический чертёж по задаче и реши её. Расстояние между двумя городами 420 км. Поезду на пути из одного пункта в другой осталось пройти 180 км. На сколько километров больше поезд прошёл, чем ему осталось пройти?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)сколько км поезд уже прошёл? 420-180= 240 км 2)на сколько км поезд больше прошёл,чем ему осталось пройти? 240-180= 60 км
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