Трубу длинной 11м распилили на 15 равных частей, а трубу длинной 6м на 9 частей. В каком случае части получились короче???

Математика

Трубу длинной 11м распилили на 15 равных частей, а трубу длинной 6м на 9 частей. В каком случае части получились короче???

Автор: Гость