Трубу длинной 11м распилили на 15 равных частей, а трубу длинной 6м на 9 частей. В каком случае части получились короче???
Математика
Трубу длинной 11м распилили на 15 равных частей, а трубу длинной 6м на 9 частей. В каком случае части получились короче???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11/15 ≈ 0,733 6/9 ≈ 0,667 , поэтому во втором случае части короче
Гость:
11/15=0,73м одна часть 6/9=0,67м одна часть из трубы в 6м - части короче
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