турист шёл 25 мин.со скоростью 5.4 км в ч.Какой путь он прошёл?Только пожалуйста переведите сначало минуты в сек. а км в метры
Физика
турист шёл 25 мин.со скоростью 5.4 км в ч.Какой путь он прошёл?Только пожалуйста переведите сначало минуты в сек. а км в метры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25мин=1500сек(умножиа на 60,потому что в 1 минуте 60сек) 5.4км\час=1.5м\сек формула: S=V*t решение: S=1500сек * 1.5м\сек=2250м=2.25км
Гость:
Дано: Решение: t=25мин = 1500с υ = s / t => s = υ · t =2250м υ=5,4км/ч = 1,5м/с s - ?
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