турист шёл 25 мин.со скоростью 5.4 км в ч.Какой путь он прошёл?Только пожалуйста переведите сначало минуты в сек. а км в метры

Физика

турист шёл 25 мин.со скоростью 5.4 км в ч.Какой путь он прошёл?Только пожалуйста переведите сначало минуты в сек. а км в метры

Автор: Гость