першу половину шляху велосипедист проїхав зі швидкістю 12км\год, обчисліть з якою швидкістю він пройшов другу половину шляху, якщо його середня швидкісь 8 км\год
Физика
першу половину шляху велосипедист проїхав зі швидкістю 12км\год, обчисліть з якою швидкістю він пройшов другу половину шляху, якщо його середня швидкісь 8 км\год
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Гость:
12+х поділити на 2=8 12+х=16 х=4
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