составь задачу,решением которой служит выражение 28:7*5
Математика
составь задачу,решением которой служит выражение 28:7*5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В ящике было 28 кирпичей. 5/7 было использовано для сооружения стены. сколько кирпичей взяли из ящика?
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