Между числами 3 и 19 вставьте 3 числа, чтобы получилась арифметическая прогрессия 

Гость: Гость:

Задание можно решить методом подбора, как уже решено, а можно и аналитически. Если между первым и последним членом прогрессии вставить три числа, то получаем прогрессию из пяти членов, где а1=3, а5=19. Используем формулу арифметической прогрессии для n-го члена: an=a1+(n+1)d. Для нашей задачи а5=а1+4d, 19=3+4d, d=4 (это уравнение уже можно и решить :)). Разница арифметической прогрессии - 4, второй член а2=а1+4=3+4=7, а2=7+4=... и т.д. Думаю, уже понятно!