запишите выражения а)произведение числа 9 и суммы a и 11 Б)частное от деления числа 114 на разность m и n в)частное от деления суммы 8 и c на разность 76d и 4

Математика
запишите выражения а)произведение числа 9 и суммы a и 11 Б)частное от деления числа 114 на разность m и n в)частное от деления суммы 8 и c на разность 76d и 4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) 9*(а+11) б) 114:(м-н) в) (8+с):(76д-4) 
Гость:
1) 9*(а+11) 2)114:(m-n) 3)(8+c):(76d-4) 
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