запишите выражения а)произведение числа 9 и суммы a и 11 Б)частное от деления числа 114 на разность m и n в)частное от деления суммы 8 и c на разность 76d и 4

Математика

запишите выражения а)произведение числа 9 и суммы a и 11 Б)частное от деления числа 114 на разность m и n в)частное от деления суммы 8 и c на разность 76d и 4

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