Доказать: Отрезок, проходящий через середину одной боковой стороны трапеции параллельно другой его стороне является средней линией трапеции.

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Пусть ABCD - трапеция, BC||AD и AK=BK, KN||BC, тогда по свойству паралельных прямых KN||AD За теоремой Фалеса (KN||AD||BC,AK=BK ) CN=DN, а значит отрезок KN - средняя линия трапеции ABCD (по определению средней линии трапеции). Доказано