имеется 2 кувшина : емкостью 8 и 3 л как получить способом переливания 7 л воды??

Гость: Гость:

1. набираешь ведро 8 литров, выливаешь из него три, получается 5, потом еще три, получается 2. потом опять набираешь 8 литров, отнимаешь три, получается опять 5, и 5 + 2 =7 2.Набираешь три раза кувшин по 3 литра, и выливаешь в восьмилитровый В трехлитровом останется 1 литр. Освобождаешь 8 литровый кувшин полностью. и выливаешь туда 1 литр, затем добавляешь два по 3 литра. 3. так каждая строчка - это переливание , первый столбик 3 -литровый, второй столбик- 8-литровый 0 8 3 5 0 5 3 2 0 2 2 0 2 8 2+1 7 4. Набрать кувшин 8 л. Из него отлить в кувшин 3 л. Затем вылить эти 3 л. Затем опять отлить из 8литрового в кувшин 3 л. Оставшаяся вода в 8литровом кувшине =2 л. Переливаешь в 3литровый. Потом набираешь полный 8литровый. Из него доливаешь воды в 3литровый, т.е. 1 л. Остается 7 л.