знайдіть похідну функції: у=х(в сьомому степені)+9х(квадрат)-(дробь) 3\х
Алгебра
знайдіть похідну функції: у=х(в сьомому степені)+9х(квадрат)-(дробь) 3\х
Ответ(ы) на вопрос:
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[latex] \\y=x^7+9x^2-\frac{3}{x}\\ y'=7x^6+18x+\frac{3}{x^2}[/latex]
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