современный самолёт развивает скорость 1200 км в ч. Какое расстояние он пролетит за 3ч30 мин.

Физика
современный самолёт развивает скорость 1200 км в ч. Какое расстояние он пролетит за 3ч30 мин.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 ч 30 мин = 3,5 ч. S = ut = 1200 * 3,5 = 4200 км. Ответ: самолет пролетит 4200 км.
Гость:
3ч30мин=3,5ч 1200*3,5=4200км пролетит 
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