современный самолёт развивает скорость 1200 км в ч. Какое расстояние он пролетит за 3ч30 мин.
Физика
современный самолёт развивает скорость 1200 км в ч. Какое расстояние он пролетит за 3ч30 мин.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 ч 30 мин = 3,5 ч. S = ut = 1200 * 3,5 = 4200 км. Ответ: самолет пролетит 4200 км.
Гость:
3ч30мин=3,5ч 1200*3,5=4200км пролетит
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
в равнобедренной трапеции угол при основании раыен 60°, а основания равны 6 и 10 см. Чему равен периметр трапеции
Русский язык
Алгебра
пофарбуйте шисть клиток таблици розмиром6 на 6 у чорний колир так,щоб з неи не можна було виризувати ни билои смужки розмиром 1 на 6,ни билого квад...