в равнобедренной трапеции угол при основании раыен 60°, а основания равны 6 и 10 см. Чему равен периметр трапеции
Геометрия
в равнобедренной трапеции угол при основании раыен 60°, а основания равны 6 и 10 см. Чему равен периметр трапеции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
проведем 2 висоти до сторини АД,один з кутів дорівнє 30 градусів,бо 180-(90+60) навпроти кута 30 градусів лежить половинка гіпотенузи,звідси АБ=4 см.за теоремою піфагора: БН=АБ до квадрату відняти АН до квадрату. 16-4= корінь12 площа=БС=АД поділити на 2 і помножити на БН=16 корінь з 3
Гость:
Опускаешь две высоты, получаются прямоугольные треугольники. Нижнюю сторону найдешь (10-6) :2=2 В прямоуг. треугольниках угол один 60 гр. (дан), второй острый будет 30 гр (90-60=30). Боковая сторона трапеции является гипотенузой в прямоугольном треугольнике и будет равна 2*2=4 (катет, лежащий против прямого угла равен половине гипотенузы). Получили бок. сторону. Периметр равен 10+6+4+4=24. Вот и все!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Алгебра
пофарбуйте шисть клиток таблици розмиром6 на 6 у чорний колир так,щоб з неи не можна було виризувати ни билои смужки розмиром 1 на 6,ни билого квад...
Математика
запиши все двухзначные числа,которые представляются в виде произведения двух простых множителей,один из которых равен:а)11;б)13;в)17;г)19;д)23;е)29.