Омонимы к слову бокс?
Русский язык
Омонимы к слову бокс?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
бокс(вид спорту), бокс(Изолированное помещение, камера)
Гость:
коробок. вид спорта
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