Дві однакові незаряджені металеві кульки розташовані впритул одна до одної.До них торкаються зарядженою скляною паличкою. Одна з кульок втрачає 1,5 * 10в 12 степені електронів . Якого заряду за знаком та значенням набуває друга...

Гость: Гость:

Оскільки кульки металеві, то розподіл зарядів між ними відбувається миттєво, тому якщо відомо, що одна з кульов втрачає певну кількість електронів, то ймовірно, що таку ж кількість електронів втрачає і друга кулька. Щодо величини самого заряду, то це число 1,5*10^12 помножити на величину заряду електрона (1,6*10^(-19)). Маємо, кульки зарядиться позитивно зарядом 2,4*10^(-7) Кл. Якщо ж автор задачі, все таки, говорив суто про передачу заряду тільки першій кульці, а тоді вже відбувся розподіл між кульками, то кульки будуть заряджені позитивними зарядами, величиною 1,2*10^(-7) Кл. Хоча, це малоймовірно. Цікаво, з якого збірника ця задача? "Замиляна", поганозрозуміла. :)