Растояние между двумя пристанями равно 330 км. От этих пристаней одновременно на встречу один одному выехали два катера .Скорость одного из них равна 24 км/ч ,что равняется 6/7 скорости другого.Какое будет расстояние между кате...

Математика

Растояние между двумя пристанями равно 330 км. От этих пристаней одновременно на встречу один одному выехали два катера .Скорость одного из них равна 24 км/ч ,что равняется 6/7 скорости другого.Какое будет расстояние между катерами через 4,5 ч.после начала движения?

Автор: Гость