Растояние между двумя пристанями равно 330 км. От этих пристаней одновременно на встречу один одному выехали два катера .Скорость одного из них равна 24 км/ч ,что равняется 6/7 скорости другого.Какое будет расстояние между кате...
Математика
Растояние между двумя пристанями равно 330 км. От этих пристаней одновременно на встречу один одному выехали два катера .Скорость одного из них равна 24 км/ч ,что равняется 6/7 скорости другого.Какое будет расстояние между катерами через 4,5 ч.после начала движения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
U 2-го катера 24 / (6/7) = 28 км/ч U сближения катеров 24 + 28 = 52 км. Они проплывут 52 * 4,5 = 234 км. Между ними будет 330 - 234 = 96 км. Ответ: 96 км.
Гость:
Весь путь 330 км. Скорость 1 катера 24 км/ч Скорость 2 катера 24 : 6/7 км/ч Через 4,5 ч. - ? Решение: 24 : 6/7 = 28 км/ч скорсть 2 катера 24 * 4,5 = 108 км. прошел 1 катер 28 * 4,5 = 126 км. прошел 2 катер 330 - 108 - 126 = 96 км. между ними Ответ: 96 км. было между ними.
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