зістрибуючи з деякої висоти та перебуваючи у вільному падінні 0,01хв ви можете досягти швидкості, яку має парашутист у момент преземлення. За цими даними визначте висоту, з якої вам необхідно зістрибнути?
Физика
зістрибуючи з деякої висоти та перебуваючи у вільному падінні 0,01хв ви можете досягти швидкості, яку має парашутист у момент преземлення. За цими даними визначте висоту, з якої вам необхідно зістрибнути?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В цій задачі, напевно, про парашутиста згадано для того, щоб "замилити очі", тому дивимось на перше речення і хапаємо час падіння (він теж так "хитренько" поданий). Застрибуючи з деякої висоти, тіло вільно падає протягом 0,01 хв, рухається без початкової швидкості, тому h=(g*t^2)/2. Підставивши значення g=9,8 м/с^2, t=0,6 c, отримаємо h=1,76 м. А на рахунок парашутистів, можна трішки нет полопатити, там багато теорії є.
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