Бочки горючего хватает для работы одного двигателя на 7 часов, а другого- на 5 часов. Какая часть горючего останется от полной бочки после 2 часов работы первого двигателя и 3 часа второго двигателя?

Гость: Гость:

первый двигатель за 1 час израсходует 1/7 бочки, а за 2 часа 2/7 второй двигатель за 1 час израсходует 1/5 бочки, а за 3 часа 3/5, а вместе 2/7+3/5=10/35+21/35=31/35 бочки 1-31/35=35/35-31/35=4/35останется в бочке