Знайдіть похідну функції: y=3x(x в п'ятім степені)-4(корынь квадратный з х(икса)

Алгебра
Знайдіть похідну функції: y=3x(x в п'ятім степені)-4(корынь квадратный з х(икса)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]\\(3x^5-4\sqrt x)'=\\ 15x^4- \frac{4}{2\sqrt x}=\\ 15x^4-\frac{2}{\sqrt{x}} [/latex]
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