К Алкенам относится 1)C6H6 2)C6H14 3)C6H12 4)C6H10

Химия
К Алкенам относится 1)C6H6 2)C6H14 3)C6H12 4)C6H10
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]\\C_6H_{12}[/latex]
Гость:
алкен - общая формула CnH2n C6H12 - гексен
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