К Алкенам относится 1)C6H6 2)C6H14 3)C6H12 4)C6H10
Химия
К Алкенам относится 1)C6H6 2)C6H14 3)C6H12 4)C6H10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]\\C_6H_{12}[/latex]
Гость:
алкен - общая формула CnH2n C6H12 - гексен
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
на сколько километров пути хватает 8 литров бензина для двигателя мотоцикла, развивающего при скорости 80 км/ч мощность 9,2 кВт и имеющего КПД 20%?
Математика
Вдоль аллеи(по прямой)высадили15 кустов. Расстояние между любыми двумя соседними кустами одинаковое. Найдите это расстояние ,если между крайними ку...