Що таке авторська мова?

авторська мова - мова якою пише письменник свій твір, в якій слова можуть бути такі наприклад "зелений - зелен - зеленеє"

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Мова автора — це розповідь про явища, події, характери, вчинки персонажів, у ній є оцінка людей, фактів. Кожен талановитий письменник має свій мовний стиль, свої лексико-синтаксичні та інтонаційно-образні особливості.