Що таке авторська мова?

Литература
Що таке авторська мова?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
авторська мова - мова якою пише письменник свій твір, в якій слова можуть бути такі  наприклад "зелений - зелен - зеленеє"
Гость:
Мова автора — це розповідь про явища, події, характери, вчинки персонажів, у ній є оцінка людей, фактів. Кожен талановитий письменник має свій мовний стиль, свої лексико-синтаксичні та інтонаційно-образні особливості.
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