как определить массу раствора азотной кислоты, с массовой долей 50%, необходимого для получения нитрата аммония массой 1т

Химия
как определить массу раствора азотной кислоты, с массовой долей 50%, необходимого для получения нитрата аммония массой 1т
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
HNO3 + NH3 = NH4NO3 1 тонна = 1000кг   n(NH4NO3) = 1000/80=12.5 кмоль n(HNO3)=12.5 кмоль m(HNO3)=12.5 *17 = 212.5 кг m(р-ра)=212.5 * 2=425 кг    
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