как определить массу раствора азотной кислоты, с массовой долей 50%, необходимого для получения нитрата аммония массой 1т

Химия

как определить массу раствора азотной кислоты, с массовой долей 50%, необходимого для получения нитрата аммония массой 1т

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