как определить массу раствора азотной кислоты, с массовой долей 50%, необходимого для получения нитрата аммония массой 1т
Химия
как определить массу раствора азотной кислоты, с массовой долей 50%, необходимого для получения нитрата аммония массой 1т
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
HNO3 + NH3 = NH4NO3 1 тонна = 1000кг n(NH4NO3) = 1000/80=12.5 кмоль n(HNO3)=12.5 кмоль m(HNO3)=12.5 *17 = 212.5 кг m(р-ра)=212.5 * 2=425 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
дано 70 попарно разных натуральных чисел, каждое из которых не превышает 200. Есть ли среди них два числа, которые отличаются или на4, или на5,или ...
Литература