какие есть культурные кустарники , травенистые кустарники.

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какие есть культурные кустарники , травенистые кустарники.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Травянистые: фиалка лесная, хохлатка плотная, ветреница лютиковая
Гость:
Кустарники:Ирга, жимолость, боярышник, калина, ежевика.  
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