пусть x=m+n,y=m-n. выразите через векторы m и n 1)4x+5y 2)3x-8y
Геометрия
пусть x=m+n,y=m-n. выразите через векторы m и n 1)4x+5y 2)3x-8y
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)4x+5y=4(m+n)+5(m-n)=4m+4n+5m-5n=9m-n 2) 3x-8y=3(m+n)-8(m-n)=3m+3n-8m+8n=11n-5m
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