діалог на морально-етичну тему.як мінімум 14 реплік.

Гость: Гость:

-Хоч мене ніхто і не просив, сьогодні я на всіх перервах виконувала обовязки помічниці вчителя. - каже мені сестричка. - Справді? - здивувалась я. - А що ж ти робила? - Якщо дыти погано поводились, я розповыдала про це. - Та ти ж була не помычницею, а звичайнысынькою ябедою... - Чому? - У нас помічники вчителя завжди так роблять. - Але ж помічник не той. хто розповідає про погані вчинки однокласників, а той хто, маючи авторитет серед однолітків, стежить за порядком у класі. Бо його клас визнав дідером, а не ябедою. І він повинен робити добре в інтересах однокласників.