Музыканты давшие благотворительный концерт передали городу 4,5 мил.руб. На лекарства были потрачены 0,2 от этой суммы. Сколько было потрачено на лекарства?
Математика
Музыканты давшие благотворительный концерт передали городу 4,5 мил.руб. На лекарства были потрачены 0,2 от этой суммы. Сколько было потрачено на лекарства?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4.5*0.2=0.9 мил.руб - было потрачено на лекарство ответ: 0.9 мил.руб
Гость:
4,5*0,2=0,9млн руб=900 000руб потрачено на лекарства
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