Музыканты давшие благотворительный концерт передали городу 4,5 мил.руб. На лекарства были потрачены 0,2 от этой суммы. Сколько было потрачено на лекарства?

Математика

Музыканты давшие благотворительный концерт передали городу 4,5 мил.руб. На лекарства были потрачены 0,2 от этой суммы. Сколько было потрачено на лекарства?

Автор: Гость