яблоки составляли 7/24 деревьев,что рослив саду,вишни 9/17остатка,а груши-остальніе.Каких деревьев в саду біло больше?

Гость: Гость:

1) 1-7/24=24/24-7/24=(24-7)/24=17/24 всех деревьев составляют вишни и груши 2) 9/17 * 17/24=9/24 всех деревьев составляют вишни 3) 17/24-9/24=(17-9)/24=8/24 всех деревьев составляют груши 4) 7/24 < 8/24 < 9/24 поєтому в саду больше всех деревьев было вишень ответ: вишень среди деревьев наибольшее количевство