яблоки составляли 7/24 деревьев,что рослив саду,вишни 9/17остатка,а груши-остальніе.Каких деревьев в саду біло больше?
Математика
яблоки составляли 7/24 деревьев,что рослив саду,вишни 9/17остатка,а груши-остальніе.Каких деревьев в саду біло больше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1-7/24=24/24-7/24=(24-7)/24=17/24 всех деревьев составляют вишни и груши 2) 9/17 * 17/24=9/24 всех деревьев составляют вишни 3) 17/24-9/24=(17-9)/24=8/24 всех деревьев составляют груши 4) 7/24 < 8/24 < 9/24 поєтому в саду больше всех деревьев было вишень ответ: вишень среди деревьев наибольшее количевство
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