ширина прямоугольного параллелепипеда равна 20 м, что составляет 4/5 его длины. высота параллелепипеда составляет 2/9 суммы его длины и ширины. чему равен объем параллелепипеда?

Математика

ширина прямоугольного параллелепипеда равна 20 м, что составляет 4/5 его длины. высота параллелепипеда составляет 2/9 суммы его длины и ширины. чему равен объем параллелепипеда?

Автор: Гость