ширина прямоугольного параллелепипеда равна 20 м, что составляет 4/5 его длины. высота параллелепипеда составляет 2/9 суммы его длины и ширины. чему равен объем параллелепипеда?
Математика
ширина прямоугольного параллелепипеда равна 20 м, что составляет 4/5 его длины. высота параллелепипеда составляет 2/9 суммы его длины и ширины. чему равен объем параллелепипеда?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 20:4/5=20:4*5=25 м - длина прямоугольного параллелепипеда 2) 20+25=45 м - сумма длины и ширины прямоугольного параллелепипеда 3) 2/9*45=10 м - высота прямоугольного параллелепипеда 4) 10*20*25=5 000 м^2 - обьем прямоугольного параллелепипеда ответ: 5000 м^2
Гость:
20*5/4=25м длина (20+25)*2/9=10м высота 20*25*10=5000м² объем
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